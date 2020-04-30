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通緝犯冒用他人身分簽罰單 偽造文書連環爆

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
嚴姓男子開車闖紅單及車牌遭註銷遭取締，兩度冒用他人身分簽署舉發單，台南地院分別量處4月、5月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
嚴姓男子開車闖紅單及車牌遭註銷遭取締，兩度冒用他人身分簽署舉發單，台南地院分別量處4月、5月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

43歲嚴姓男子涉詐欺案經南檢發布通緝，4年多前因辦理機車過戶，取得黃姓男子身分證未歸還，2年多前駕駛轎車行經國道1號永康交流道南下道附近，因車牌遭註銷經警攔查舉發，他冒用黃身分簽署舉發單，黃察覺後申訴，未料，他去年初開車闖紅燈被抓，也使用相同手法避免追緝，犯偽造文書罪連環爆，台南地院分別量處4月、5月徒刑，可上訴。

據調查，嚴前因公共危險及傷害等案件，經台南地院分別判處4月、4月、3月徒刑確定，經院方裁定應執行刑10月確定，並於2014年11月5日執行完畢。

判決指出，嚴2015年間因辦理機車過戶，取得黃的身分證未歸還，2017年7月10日下午4時40分駕駛轎車，行經台南市永康區國道1號公路南下320公里處，因車牌遭註銷而經警攔查舉發。他涉詐欺罪，經南檢發布通緝，為隱匿身分避免為警查緝，持黃身分證冒用其身分，並在交通違規通知單上偽簽黃的署名。

直至黃接獲違規通知單察覺有異，提出申訴，經警循線查獲。嚴到案後坦承其犯行，但也因詐欺案在台南監獄台南分監執行中。

未料，檢警調查，嚴去年1月20日晚間6時47分，開車行經新營區大同路與綠川北街口因闖紅燈遭警攔檢舉發。他也以相同手法，持黃身分證及冒用其身分，在交通違規通知單上偽簽黃的署名，直至黃接獲違規通知單察覺有異，提出申訴，經警循線查獲。

台南地院審酌，黃因另案遭台南檢察署通緝，竟為隱匿真實身分避受緝獲，而冒用身分而使用他人交付的國民身分證，並冒用他人名義簽署舉發違反道路交通管理事件通知單，足生損害於黃、警察及監理機關對於道路交通違規舉發、裁罰的正確性，兼衡嚴的素行、犯罪動機、目的、手段及犯後坦承犯行等一切情狀，兩案分別量處4月、5月徒刑，可易科罰金，可上訴。

身分證 通緝 詐欺

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