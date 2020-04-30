藝人代言的英倫產後護理之家李俊琳夫婦 業務侵占判刑
藝人侯佩岑代言京倫集團經營的「英倫產後護理之家」，公司董事長李俊琳、胡白玫夫妻被控以土地買賣投資款填補財務缺口，李、胡女被訴。台北地院審理，今天依業務侵占等罪，判李依執行有期徒刑5年6月，胡白玫應執行有期徒刑4年8月，犯罪所得沒收。可上訴。
2003年成立的京倫集團旗下有京倫建設、昇邦營造、英倫產後護理之家企業，其中，產後護理之家走高價位市場，曾商請侯佩岑代言，已故國標舞天后劉真、藝人劉若英、范瑋琪都曾入住。
新加坡李姓女富商指控，20多年前在美國認識胡白玫，2011年時和胡女夫婦合開境外公司，並投資台灣不動產交易；去年她來台查帳，發現多年來投資超過14億元，只追回320萬元，向調查局檢舉李俊琳、胡白玫業務侵占罪。
檢方指控，李俊琳、胡白玫2012年以投資由國防部釋出、位於小南門地段的國有土地為由，邀李姓女富商投資，雖標案後來喊卡，但李、胡女卻於2015年再以公司資金不足，要求李姓女富商女再匯款2億元，被查出以4億元款項填補集團財務缺口。
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