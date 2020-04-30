藝人代言的英倫產後護理之家李俊琳夫婦 業務侵占判刑

美國貿易代表署（USTR）29日公布2019年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，台灣的網站「電影天堂」也遭列入；美國本土電商亞馬遜的五個海外網站也被點名，亞馬遜回應這是政治動作，旨在宣洩川普總統對亞馬遜的仇恨。

2020-04-30 14:34