深夜出現襲臀怪客2女驚恐報案 警追出騎贓車摸屁股

台北市深夜出現襲臀怪客，2名被害女子深夜單獨走在路上，卻遭機車騎士從後方摸屁股，2女分別報案後，警方追出犯嫌是同一名偷贓車慣竊，且是年僅35歲的王姓男子。王在2月間偷了6輛機車，騎機車在深夜摸女生屁股。士林地檢署日前偵結，依竊盜、性騷擾等6罪起訴，並建請法院讓王強制工作3年，矯正犯罪惡習。

起訴指出，王男在2月3日晚上1點10分，涉嫌在文昌路偷走余的機車後，1點46分騎車到延平北路6段，看到女生獨自走在路上，騎車從後方逼近，趁她來不及抗拒，徒手摸屁股後逃逸。

女生遭襲臀後報案，警方調閱監視器以車追人，發現余姓車主機車被偷，循線查出慣竊王男偷車犯下性騷擾案。

但摸臀惡行不僅一次，警方清查王男在今年2月3日至2月21日間，涉嫌在士林區利用深夜時間偷機車，共計有余姓車主等6名被害人。王在2月21日凌晨，騎贓車在福德路與大西路口，見到女生獨自走路，從後方騎車靠近，徒手摸屁股，性騷擾得逞後逃逸。

檢方認定，王男涉犯6次竊盜罪、2次違反性騷擾防治法，依6項罪名提起公訴。檢察官指出，王年富力強，卻屢次犯下竊盜罪入監執行，顯見長期有竊盜惡行，嚴重危害社會治安及人名財產安全，建請法院讓王在宣告執行前，令入勞動場所強制工作3年，矯正竊盜惡習。