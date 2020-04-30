口罩國家隊私產110萬片口罩...還「限時搶購」翻倍賣

新冠肺炎引爆「口罩之亂」，政府下令全面徵收國內醫用口罩，調查局南機站掌握情資，台南市永康某口罩生產公司卻在例行生產政府徵用的醫用口罩外，私下大量生產110萬多片違法醫用活性碳口罩，並用翻倍價格售出，不法所得恐破千萬元。台南地檢署依違反特殊傳染性肺炎防治特別條例、藥事法等罪嫌，命劉姓負責人30萬元交保候傳。

調查局南機站掌握，台南市永康某口罩生產公司見疫情刺激口罩需求，表面上配合政府生產口罩供徵收，私下卻還大動生產線，繼續生產「醫用活性碳口罩」私賣；這些口罩並沒有醫療器材許可證，業者竟然還在包裝外盒，虛標上他款口罩醫療器材許可證字號，並將公然上架官網銷售違法口罩，還刻意用「3小時限時限量搶購」規避查緝。

檢、調循線介入調查，發現該公司從今年2月開始，私下生產、出售違法醫用活性碳口罩計110萬餘片，還悄悄翻倍調漲售價，用每片13元售價賣給消費者，遠遠超過政府公訂的每片5元價格，初估不法所得逾千萬元。

調查單位報請台南地檢署指揮，檢方24日發動搜索，當場查獲1萬6550片證號標示不實的醫用活性碳口罩。檢方傳喚該公司劉姓負責人到案說明，訊後認定他涉嫌哄抬防疫物資醫用口罩價格，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，另涉犯藥事法、意圖欺騙他人而虛偽標記商品等罪嫌，當庭命他30萬元交保候傳，全案擴大偵辦中。