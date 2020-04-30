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檢舉達人3秒連拍10張交通違規罰單 彰化法院：7張成立

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣某營造公司公務車行經國一至國三快官段，被檢舉3秒內未打方向燈連續變換車道超車。圖截取自國三快官段即時影像
彰化縣某營造公司公務車行經國一至國三快官段，被檢舉3秒內未打方向燈連續變換車道超車。圖截取自國三快官段即時影像

彰化縣某營造公司公務車去年6月間行經彰化快官交流道，短短2分44秒內被檢舉達人行車紀錄器拍攝不斷變換車道卻未打方向燈，台中監理所據檢舉畫面，開出10張罰單合計罰款3萬元，營造公司不服提起訴訟，彰化地方法院認定其中3張是同一違規行為，判決撤銷罰單，其餘7張照罰不誤。全案可上訴。

彰南一家營造公司去年10月收到台中監理所開出10張罰單，每張罰款3000元並記違規點數1點，因道路交通管理處罰條例規定，駕駛人6個月內記點達6點，將吊扣駕照1個月，這家營造公司提起訴訟，指稱違規路段1公里同一違規行為，國一、國三不同裁罰單位重覆開罰，違反同一違規行為不能數罰的法令。

起訴書指出，這家營造公司公務車去年6月某日下午從國道一號192公里北上，到國道三號193.5公里之間，被檢舉人的行車記錄器拍下未打方向燈連續變換車道，包括跨越匝道口槽化線時，都沒保持適當安全車距，影響他人行車安全且易造成追撞事故。

根據法官勘驗檢舉人的行車記錄器錄影畫面，這家營造公司公務車確實在1公里路段內，不到3秒，沒打方向燈，一下子從外側車道變換中線再換到內側車道，一下子從內側車道變換中線再換到外側車道， 多次變換車道超越前車，既未依規定變換車道，又未依標誌、標線、號誌指示行車，監理站裁罰有理，但行駛國一北上192公里路段有5秒「行駛在同一車道，跨越另一車道。」屬於同一變換車道行為，5秒內開出的3張罰單重複處罰，應予撤銷。

車道 罰單

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