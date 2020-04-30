毛嘉慶直播節目負壓病房床位爆掉 法院裁定不罰

安定力量副執行長毛嘉慶，涉嫌在2月25日在政論節目上說負壓隔離病房床位爆掉、中央不敢說清楚桃園醫院是否是專責防疫醫院，遭依社會秩序維護法送辦。士林地方法院簡易庭認為，毛非故意散布謠言但未造成公共安寧，裁定不罰。

毛嘉慶2月25日晚上班8點，擔任中視「2020庶民大頭家」直播節目來賓，在節目中說，「負壓病房1100 床現在都爆掉」、「署立桃園醫院是否為專責防疫醫院中央不敢說明清楚」，涉嫌散布疫情不實評論，可能使民眾心生疑慮致不配合防疫措施，影響公共安寧及妨害疫情控制，遭依社維法第63條第1 項第5 款送辦。

中央流行疫情指揮中心函稱，當日下午１點30分的記者會，提及「國內負壓隔離病房總共有900 多床，還有60% 是空的，病房相當充裕」。法院認為，民眾對於負壓隔離病床總數量是否能應付未來疫情發展，有所疑慮，指揮中心才會特別澄清病床數。

毛嘉慶在記者會後數小時上節目上評論。法官認為，沒有證據可認毛有相當查證能力，或從媒體、其他管道知道指揮中心澄清內容，認定在直播節目評論前，毛尚未獲得指揮中心澄清負壓隔離病床訊息。

另，毛是由從武漢回台的血友病患者被送往桃園醫院治療，質疑政府未明確把桃園醫院指定為專責防疫醫院。事實上，衛福部已公告署立桃園醫院是傳染病指定隔離醫院及應變醫院名單。

法官認為，毛的言論或許徒增指揮中心花時間澄清的困擾，但不足以使一般人產生畏懼、恐慌。毛兩項言論，基於對疫情公共事務善意發表意見，非故意散布謠言事實，不足以影響公共安寧，與社維法構成要件不符，裁定不罰。