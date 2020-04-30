圖利選票？罷韓看板風波延燒...韓國瑜挨告圖利、瀆職

罷韓看板風波再延燒！罷韓公民團體在五福、中華路口掛上「草包市長不下台，投資招商進不來」等看板宣傳6月6日罷韓投票，高市府昨天發出一紙公文要求在今天中午前限期改善，否則將拆除。罷韓行動發起人之一張博洋怒斥高雄市長韓國瑜「選擇性執法」，今天偕同律師到高雄地檢署遞狀提告圖利、瀆職罪。

張博洋質疑，過去幾十年來，只要是高雄人都看過該路段看板林立，「為什麼內容一換成罷韓，就可能有違建問題？」。他還指出，尤其市長、總統大選期間，各處也掛出非常多韓國瑜與各立委、議員候選人的合照看板，「這些都有經過申請嗎？沒有違建問題嗎？」

張博洋痛批，韓國瑜過去執政以來都沒清理這些「違規」看板，明顯在圖利他的總統選票；若這些看板真的有違建等疑慮，那韓就有瀆職嫌疑。

律師孫少輔表示，工務局違建拆除作為按理應該循序漸進，從限期改善、補辦手續，甚至連續處罰緩等，不能直接跳到拆除，況且，以這案來說，不符合「情況急迫，若不及時履行，難達執行目的」的必要性及危險性；工務局強勢今天發公文、要求明天拆除這做法，明顯違反行政執行法規定。