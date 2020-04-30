雲科大校狗失蹤4個月 發現時竟已遭男大生虐死

虎尾科技大學廖姓男大生去年6月，將雲林科技大學校內的流浪犬「阿魯」抓回租屋處飼養，雲科大汪汪社發現阿魯失蹤後報案，追查後竟發現阿魯已遭廖男虐死；雲林縣動植物防疫所指出，已依法將廖男送辦。

根據了解，廖男與雲林科技大學陳姓男大生，去年6月在斗六市龍潭路捕獲白底棕色大斑塊的阿魯，並由廖用機車把阿魯帶回飼養，不過阿魯多次跑回斗六，陳男最後一次再看到阿魯身影，已是去年10月，且是廖男傳送的4分多鐘影片。

動植物防疫所技正鄭安國表示，雲科大汪汪社尋找失蹤的阿魯已久，他們發現阿魯去年消失4個多月後卻死掉，經過好幾個月蒐證，23日向公正派出所報案，並提供相關事證協助偵辦，結果與警方追查到廖姓男大生。

鄭安國提到，廖姓男大生去年10月第三度抓回阿魯時，為懲罰阿魯跑回去，廖將牠的頸圈吊掛在租屋處陽台欄杆上，持續一整個晚上，直到廖再查看時，阿魯已經氣絕身亡。

他說，廖男事後坦承犯案，也因廖違反動保法第六條虐待、傷害動物致死，依同法第25條第1項最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金，全案目前移送地檢署偵辦中。