「他是自殺的我很冤枉」老闆槍殺同性愛侶改判14年

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓同性員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳不甘心射殺劉。一、二審依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年徒刑，褫奪公權8年，被最高法院撤銷發回更審，更一審改判陳17年徒刑，再度被最高法院撤銷，高院更二審今改判14年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

陳萬庭得知判決結果表示，「我是冤枉的，我還會再上訴」，另被問及是否和被害家屬致歉，他則回應「沒有，他是自殺的」。

高院表示，因本案是被告上訴，受不利益變更禁止原則拘束，上訴審不能處重於原審之刑度；另原審未認定陳萬庭是用何種不法手段讓劉施用二、三級毒品，也查無證據陳萬庭以非法方式讓劉施用毒品，因此改依轉讓禁藥罪處刑。

劉姓員工2014年間和老闆陳萬庭同居，梁姓女友探視時曾目擊他們一起洗澡，過於親密，而要求男友「搬出來」。

劉預定在3年前3月搬離，陳萬庭被控因不滿感情破裂，在2月28日時約他到新北市一家汽車旅館，再讓對方吸食安非他命、K他命、飲用管制藥品，劉休克。陳再持槍朝劉的頭部射擊，陳再打電話請櫃檯呼叫救護車，劉送醫不治。

陳萬庭落網時坦承吸毒，但否認持有槍彈、殺人，推稱這些槍、毒都是劉姓員工所有；他指劉因「懷疑女友劈腿」，才會想不開自殺。陳辯，扣案槍枝和「奶茶包」上會採到他的指紋，是因為他將子彈退出槍枝。一、二審認為陳萬庭非法持有槍、彈，法紀觀念薄弱，又因感情生變就餵毒、殺人，事後還狡辯，不應輕縱。

一、二審依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年徒刑，褫奪公權8年，得易科罰金之刑部分處刑5月，但被最高法院撤銷發回更審；高院更一審認為，槍砲和安非他命是由陳攜帶到現場，但毒奶茶包則是劉自行帶來，劉是「自主施用」後遭陳射殺。因本案查無證據顯示毒奶茶包是陳萬庭所有，也無從證明是陳叫劉施用，認為原判決這部分的認定有誤，應予撤銷改判17年徒刑。

但最高法院認為，對於死者身上毒物濃度是否影響受槍擊時的自主能力，依鑑定報告所載，相關毒物會於一定時間內造成死者陷於昏迷狀態，而死者於受槍擊時，是否處於昏迷狀態，或係因意外，或自為，甚至他殺，應依槍擊時的其他卷內相關資料而為認定。原判決未就認定死者受槍擊時已無法自行舉槍擊發詳為調查及說明，有理由不備及調查未盡。

另外，死者手上高速噴濺血跡，依法醫研究所的鑑定報告所載，可能為遭槍殺，亦有可能為自行持槍擊發，原判決採用遭槍殺所致，然就為何不採信死者自行持槍擊發，並未敘明理由，因此撤銷原判決，再度發回更審。