賭博網站半年下注585萬元 男子獲判無罪定讞

40歲顏姓男子2年前在台南市住處利用手機上網，使用會員帳號登入博金運動網賭博網站，以棒球、電競、冰球等運動競賽為標的，下注簽賭，半年內下注賭金累計逾585多萬元，檢方依賭博罪起訴，台南地院簡易判決處罰金1萬元，他不服上訴，合議庭認無法證明有在公共場所或公眾得出入場所賭博改判無罪，檢方不服上訴，遭台南高分院合議庭駁回定讞。

顏坦承確有登入該網站從事簽注，但堅決否認有賭博犯行。他供稱，依最高法院的判決，登入賭博網站簽注的行為，與刑法第266條第1項公然賭博要件不合。

台南高分院合議庭指出，個人經由私下設定特定的密碼帳號，與電腦連線上線至該網站，該賭博活動與內容具有一定封閉性，僅為對向參與賭博者私下聯繫，其他民眾無從知悉其對賭情事；不具公開性，即難認是在公共場所或公眾得出入場所賭博。

合議庭認為，檢察官所舉證據，僅足以證明顏有以手機連結網際網路登入賭博網站簽注賭博，仍不足以證明他有在公共場所或公眾得出入場所賭博財物的犯行，認檢方上訴無理由，駁回上訴定讞。

40歲顏姓男子2年前在台南市住處利用手機上網，使用會員帳號登入博金運動網賭博網站，以棒球、電競、冰球等運動競賽為標的，下注簽賭，半年內下注賭金累計逾585多萬元，高雄警方依組頭證述、LINE通訊紀錄及簽賭下注帳務明細等移送法辦，檢方認顏犯賭博罪起訴。

檢方認為，網際網路可供不特定人得以共見共聞的公共資訊傳輸園地，雖為虛擬空間，但既可供不特定的多數人於該虛擬空間彼此連結從事相關聯行為，已符合在公眾得出入場所賭博的犯罪構成要件。台南地院簡易判決，認顏犯賭博罪，處罰金1萬元。