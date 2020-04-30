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賭博網站半年下注585萬元 男子獲判無罪定讞

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南高分院合議庭認為，檢察官所舉證據，仍不足以證明顏姓男子有在公共場所或公眾得出入場所賭博財物的犯行，駁回上訴，無罪定讞。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認為，檢察官所舉證據，仍不足以證明顏姓男子有在公共場所或公眾得出入場所賭博財物的犯行，駁回上訴，無罪定讞。圖／本報資料照

40歲顏姓男子2年前在台南市住處利用手機上網，使用會員帳號登入博金運動網賭博網站，以棒球、電競、冰球等運動競賽為標的，下注簽賭，半年內下注賭金累計逾585多萬元，檢方依賭博罪起訴，台南地院簡易判決處罰金1萬元，他不服上訴，合議庭認無法證明有在公共場所或公眾得出入場所賭博改判無罪，檢方不服上訴，遭台南高分院合議庭駁回定讞。

顏坦承確有登入該網站從事簽注，但堅決否認有賭博犯行。他供稱，依最高法院的判決，登入賭博網站簽注的行為，與刑法第266條第1項公然賭博要件不合。

台南高分院合議庭指出，個人經由私下設定特定的密碼帳號，與電腦連線上線至該網站，該賭博活動與內容具有一定封閉性，僅為對向參與賭博者私下聯繫，其他民眾無從知悉其對賭情事；不具公開性，即難認是在公共場所或公眾得出入場所賭博。

合議庭認為，檢察官所舉證據，僅足以證明顏有以手機連結網際網路登入賭博網站簽注賭博，仍不足以證明他有在公共場所或公眾得出入場所賭博財物的犯行，認檢方上訴無理由，駁回上訴定讞。

40歲顏姓男子2年前在台南市住處利用手機上網，使用會員帳號登入博金運動網賭博網站，以棒球、電競、冰球等運動競賽為標的，下注簽賭，半年內下注賭金累計逾585多萬元，高雄警方依組頭證述、LINE通訊紀錄及簽賭下注帳務明細等移送法辦，檢方認顏犯賭博罪起訴。

檢方認為，網際網路可供不特定人得以共見共聞的公共資訊傳輸園地，雖為虛擬空間，但既可供不特定的多數人於該虛擬空間彼此連結從事相關聯行為，已符合在公眾得出入場所賭博的犯罪構成要件。台南地院簡易判決，認顏犯賭博罪，處罰金1萬元。

賭博 簽賭 檢察官

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