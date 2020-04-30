文化部國際書展承辦人涉護航收賄 50萬元交保

文化部秘書處科長陳慶華，被檢舉利用承辦國際書展機會向出版商收取賄款，護航獲得書展補助款約285萬元。台北地檢署昨約談陳、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等9名相關人到案，複訊後命陳以50萬元交保。

檢廉獲報，2014年6月至2019年10月間，陳慶華擔任文化部人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察，負責承辦國際書展業務。盧欽政曾是中山地下書街負責人，書街現已轉為「誠品R79」。周均亮則是寂天文化事業公司負責人。

陳慶華涉嫌於2018年5月起，陳以個人名義向銀行借款150萬元，再將款項轉匯於盧欽政帳戶，並按月向盧收取利息1萬8千元，期限3年，涉嫌變相收賄。

檢廉懷疑，陳以此為代價，核准台北市出版商業同業公會協辦美國書展125萬元、印尼書展60萬元、香港書展100萬元補助款。

檢廉昨兵分2路搜索陳個人辦公室，並約談陳慶華、盧欽政、周均亮等9名相關人到案。檢方複訊後，今上午依涉犯貪汙罪命陳慶華以50萬元交保候傳。