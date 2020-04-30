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涉索賄廠商60萬元 水利署前正工程司以50萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北地檢署。圖／本報資料照
台北地檢署。圖／本報資料照

水利署水文技術組前正工程司李榮崇，涉於2011年間承辦地下水觀測站井建置標案，以「借款」名義向廠商索賄60萬元，事後卻拒不還款。台北地檢署昨指揮新北市調查處，搜索1處並約談李男到案，檢方複訊後今清晨依涉犯貪汙罪命以50萬元交保候傳。

檢調獲報，2011年間，李擔任水利署水文技術組正工程司期間，承辦「100年度地下水觀測站井建置維護設計及監造」標案，假借協助廠商修改文件、製作函文等，向公司楊姓女負責人索賄。

楊女得標後，有意推託交付賄款，因此李改向楊女「借款」，要求以港幣匯至香港匯豐銀行帳戶內。楊女在2011年6月間將新台幣60萬元匯至李男帳戶。檢調昨搜索1處並約談李男到案說明，檢方複訊後今清晨依涉犯貪汙罪命以50萬元交保候傳。

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