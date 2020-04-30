涉索賄廠商60萬元 水利署前正工程司以50萬元交保

公務員懲戒會為終審法院，身為前委員長的石木欽地位崇高，卻因接受老友招待難堪而請辭，他自認清白不甘受辱，接連砲轟司法院，更直指司法龍頭、解釋憲法的大法官「打探」敏感案件；雙方各說各話，無論真相為何，已讓司法公信力動搖，更讓高喊司法改革的蔡政府顏面無光。

2020-04-30 00:15