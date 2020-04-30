打工少年遭客人強制猥褻 機警拉至監視器下拍攝身影
少年阿木（化名）到雜貨店打工，遇到常至店裡下棋的蔡男，蔡對少年說「你跟我來子一下」，少年以為蔡需要幫忙前往，遭蔡強行摸下體，少年機警將蔡拉至巷口監視器處，拍攝到蔡的身影，經少年告訴媽媽報警，台中地院依強制猥褻罪將蔡判刑3年2月。
判決書指出，蔡男常至中市梧棲區某雜貨店下棋，少年阿則隨同媽媽向雜貨店負責人租屋居住，2人多次在該雜貨店內遇到，並於去年8月14日下午，蔡見少年在雜貨店幫忙。
蔡男對少年阿木說「你跟我來巷子一下」，並自雜貨店走向旁邊的巷子，少年因認為蔡是房東的客人，以為蔡需要幫忙，不疑有他，跟著蔡走進巷子，蔡走至該巷有置放金爐之處，即在該金爐後面停下，拉著少年的手示意並與少年同時坐在地上。
蔡未經少年同意，即強行以手拉開少年褲腰鬆緊帶，並伸入少年下半身，撫摸少年的下體，過程中詢問少年「這樣有沒有舒服？」，甲男雖然心裡感到不舒服，惟因事發突然，且出乎意料之外而反應不及，又恐遭到傷害而不敢反抗，故未將蔡的手撥開。
蔡大約撫摸少年下體約10秒，適巷內有他人出現，始將手抽出，等他人離去後，蔡即問少年是否還要第二次，少年明確表示拒絕，並機警的將蔡拉至巷口有監視器之處，以拍攝到蔡的身影，隨即返家打電話向他母親吐露，由媽媽偕同報警處理。
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