傳藝中心副主任涉收回扣50萬元 北檢聲押廠商及白手套

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控洩漏採購標案相關資料，並透過白手套收取廠商工程回扣50萬元，涉貪汙等罪。台北地檢署昨發動搜索並約談安慶營造負責人廖育強、白手套陳金源等8人到案，訊後向法院聲押禁見廖、陳等2人。

朱瑞皓先前被檢舉收受廠商不正利益，4月20日，檢廉兵分7路搜索並約談朱、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等17人漏夜偵訊。朱被檢方聲押禁見獲准。

檢調追查，朱擔任傳藝中心副主任期間，於2018年間，利用台灣戲曲中心3樓多功能廳等空間室內裝修工程標案，向安慶營造公司收取回扣，洩漏標案相關資料給白手套。

朱事先將採購資料交付給白手套陳金源，陳再把資料交付給廖，陳又跟廖約定給朱的回扣成數，及勾選評選委員名單。廖得標後，2019年1月間，朱透過陳向廖收取回扣50萬元。這筆現金款項，廖先透過白手套陳金源、邱祥豪，兩人再把錢轉交給朱，完成這起不法行為。

檢調昨兵分8路搜索、提訊朱出庭並約談廖、陳、邱等3名被告及5名證人到案說明。檢方複訊後，廖、陳涉犯重罪且有串滅證之虞，今凌晨向法院聲押禁見兩人。朱還押台北看守所。