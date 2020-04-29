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華山分屍案陳伯謙「自首」改判無期 高檢署不服今上訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
陳伯謙。圖／聯合報系資料照片
陳伯謙。圖／聯合報系資料照片

射箭教練陳伯謙被控性侵高姓女學員後勒斃，再肢解屍體成13塊、裝7袋棄屍荒野案，一審被依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑，但高等法院認定陳「自首」改判無期徒刑；高等檢察署不服，認為陳伯謙不符合自首要件，今提起上訴，而本案是無期徒刑或死刑案件，法院本會依職權上訴。

陳伯謙從被收押後，一再主張自己是自行前往派出所自首，應適用減刑規定；但負責調查的派出所所長證稱，警方從高女家屬通報失蹤後，就已鎖定陳涉案，一審並未認定他自首。

但高院二審審理時，陳仍將罪責推給身分不詳的「Eric」，院方傳當天一起飲酒的四名大學生作證，他們都說「不知道發生了什麼事」，且先行離開、沒人認識「Eric」。家屬痛斥，陳什麼都騙，還假冒原住民教射箭，女兒失蹤時，陳到女兒臉書貼文「趕快報平安」。

高院雖未採信陳推給「Eric」的說詞，但以陳承認毀棄屍體，讓警方因此查獲凶刀、棄屍用重機、尋獲被害人屍塊等，轉而認定他符合自首條件而減刑，將他從死刑改判無期徒刑，引起各界討論及不滿。

自首 棄屍 死刑

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