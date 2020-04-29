空軍補給上士勾結國軍供應商 吞公款37萬起訴

空軍第六混合聯隊爆採購弊案！周姓上士補給士藉著承辦採購業務，涉勾結國軍合作的供應商「鑫雍企業行」楊姓員工，以低價品混充高價品、假出貨再辦理退貨、浮報採購數量或價格共3種手法，總計私吞37萬多元購買個人用品；廉政署南調組去年底2波搜索，全案高雄地檢署偵結，今天依貪汙等罪嫌起訴周、楊2人。

檢廉調查，周姓男子2016年至2018年間，服役於空軍第六混合聯隊基地勤務大隊設施中隊，擔任上士補給士，因承辦採購、補給業務，認識國防部及各軍種簽訂大賣場供售契約的鑫雍企業行楊姓員工。

由於若有退、換貨產生的價差，鑫雍企業行會計入各部隊的結餘款，可供部隊之後購買其他用品，周姓上士、楊姓員工利用熟知採購商品退、換貨相關流程，藉此私吞公款。

檢廉查出，兩人假借採買通用大賣場（陸軍）內較高價商品，實際上卻是空軍用的大賣場較低價商品，也會訂購油料類商品，但實際上未出貨或出貨驗收完再全部退貨，也會利用小額採購，來浮報價格或數量，共3大手法，讓第六基勤大隊設施中隊的結餘款愈來愈多。

兩人共藉著5件採購案、14件小額採購案機會，累積結餘款高達47萬1470元，其中37萬多元已被拿去買iPhone手機、電腦椅、鞋子等私人物品。

檢廉去年12月10日、25日執行2波搜索，聲請羈押周姓上士獲准，周及楊繳回37萬多元不法所得；全案偵結，依利用職務機會詐取財物罪、購辦公用物品浮報價額罪、明知為不實事項而填製會計憑證、行使業務登載不實文書罪等，起訴周、楊。

檢廉另查出，鑫雍企業行負責人葉女、羅姓丈夫為貪圖方便，偽刻該中隊中隊長的職名章共3顆，在承辦採購案件的簽呈、庫存紀錄卡、採購會驗結果報告單等相關文件，蓋偽章或偽簽，此部分違反商會法，處緩起訴。