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華山分屍案陳伯謙改判無期徒刑 高檢署上訴

中央社 / 台北29日電
射箭教練陳伯謙涉華山分屍案，卻將罪責推給身分不詳的台灣人「Eric」，二審他從死刑減為無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
射箭教練陳伯謙涉華山分屍案，卻將罪責推給身分不詳的台灣人「Eric」，二審他從死刑減為無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

華山草原分屍案凶嫌陳伯謙一審判死，二審高院認為符合自首要件，7日改判無期徒刑。台灣高等檢察署認為，二審判決有違背法令之處，今天提起上訴。

全案起於陳伯謙民國107年6月間在華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內現金花用殆盡。

一審台北地方法院依強制性交而故意殺害被害人罪，處陳伯謙死刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，陳伯謙符合自首要件，撤銷死刑判決，改判無期徒刑。

二審合議庭認為，陳伯謙自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據的警方得以明確偵辦，既然陳伯謙因自首而取得有利的量刑因子，二審無法忽視此一有利量刑因子進而維持死刑，因此依自首規定減輕其刑。

據了解，高檢署認為，台北地檢署曾傳訊承辦案件的派出所長，所長證稱陳伯謙雖然在製作筆錄前就坦承殺人，但警方在接獲被害人家屬報案後逐一勾稽相關證據資料，早已合理懷疑陳男為犯嫌，因此，陳男是否符合自首仍有疑義，今天提起上訴。

自首 分屍案 台灣高等法院

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