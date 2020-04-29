「打探」管中閔案？呂太郎斥「惡意捏造」要石木欽自重

公務員懲戒委員會前委員長石木欽今爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說釋憲案，並多次「打探」台大校長管中閔懲戒案；呂太郎反駁，石木欽指控「子虛烏有」，他從未和石木欽談論任何管案的案情，更沒有打探案件進度和結果。

呂太郎指出，石木欽所述內容完全是為了混淆視聽而子虛烏有捏造，並非事實，他尊重石木欽因違反法官倫理而被移送監察院的相關辯白，但無法苟同石木欽散布、誣告和案件無關惡意捏造不實內容。

他說，石木欽身為前任司法首長，卻因自身案件而接連抹黑、戕害司法形象，他深感痛心、遺憾，並呼籲請石木欽自重。

石木欽今赴監察院遞交陳情信，指控許宗力、呂太郎關說撤回釋憲案，並問監察院「敢辦嗎？」

石木欽另控許宗力、呂太郎多次在管中閔懲戒案審理期間打探進度，他指呂太郎不只一次在其他業務接觸機會「插播」詢問，「你手上管中閔案現在進行的如何了？」，再告知會向許宗力報告。

石木欽質疑，他當時如果應要求告知內情和心證，是不是就不會遭到抹黑和誣告。