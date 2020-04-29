涉索賄廠商60萬元 檢調約談水利署前正工程司

水利署水文技術組前正工程司李榮崇，涉於2011年間承辦地下水觀測站井建置標案，以「借款」名義向廠商索賄60萬元，事後卻拒不還款。台北地檢署今指揮新北市調查處，搜索1處並約談李男到案說明，全案朝貪汙治罪條例不違背職務受賄罪方向偵辦。

檢調獲報，2011年間，李擔任水利署水文技術組正工程司期間，承辦「100年度地下水觀測站井建置維護設計及監造」標案，假借協助百成行公司修改文件、製作函文等，向公司楊姓女負責人索賄。

楊女得標後，有意推託交付賄款，因此李改向楊女「借款」，要求以港幣匯至香港匯豐銀行帳戶內。楊女在2011年6月間將新台幣60萬元匯至李男帳戶。李男多年來不理會楊女催討「借款」，楊女憤而向檢調檢舉。

台北地檢署檢察官黃嘉妮今指揮新北市調查處，搜索1處並約談李男到案說明，預計晚間移送複訊，全案朝貪汙治罪條例不違背職務受賄罪方向偵辦。