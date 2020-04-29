民進黨屏東崁頂鄉長林光華涉買票 當選無效確定

在押的民進黨籍屏東崁頂鄉長林光華遭控透過樁腳賄選，檢察官、落選的候選人曾輝地對他提當選無效之訴，林雖辯稱是熱心選民自發性替他買票，但一審認定幫他交付賄款的羅姓男子，實質上是競選團隊成員，認定林知情且容任買票，判當選無效。全案上訴後，高雄高分院今下午維持原判，林光華當選無效確定。

林光華前年連任成功，卻案件纏身，除了遭控賄選，去年5月間另被偵辦涉鄉公所人事、地方工程標案收賄，起訴後收押，屏東地院裁他昨天起再延押禁見2個月。

檢察官、崁頂鄉長落選人曾輝地起訴主張，林光華與競選團隊兼樁腳羅姓夫妻檔、黃姓女子，2018年11月間，以每票1000元代價，共10次到選民家中交付賄款，以達到當選的目的；而林光華為避免被檢舉查獲，交由他人分工買票，是有集團性、組織性的賄選行為，已違反選罷法規定，應當選無效。

林光華出庭辯稱，羅姓夫妻、黃姓女子都不是他競選團隊成員，也不是樁腳，跟競選事務完全無關，羅姓男子只是熱心的選民，因支持他改善港東村淹水問題的政見，才自發性幫他買票，且賄選行為跟他無關，檢察官就刑事部分也將他不起訴處分，顯示他並未授意買票、事前毫不知情。

一審合議庭依相關證人指出，羅姓夫妻檔曾跟林光華的競選團隊一起遊行、拜票，羅姓男子則承認有去林的競選總部成立大會、陪同林到村莊拜票，還替別人向林請託人事上安排，認定羅不是一般選民。

一審合議庭另認為，羅姓男子家中有被搜扣賄選名冊，可見羅的買票方式及規模，都與一般自發性買票不同，且羅姓男子若自行替林光華行賄，不僅需要蒐集選民名冊、負擔行賄費用，被查獲還有刑責，不太可能擅自替人買票，認定林確實有授意，或知情而容任羅來賄選。