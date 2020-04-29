雲林男違反居家檢疫未繳罰鍰 遭查封車輛限制出境

雲林縣林姓男子因違反居家檢疫規定經裁處新台幣10萬元罰鍰未繳後，行政執行署嘉義分署今天查封他名下的休旅車，並限制出境、出海，若仍置之不理，將拍賣車輛抵繳。

法務部行政執行署嘉義分署表示，截至今日，雲林地區針對違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定而趴趴走民眾處以罰鍰者計有2件，其中一件罰鍰金額1萬元已繳清；另一件林姓男子因違反「居家檢疫」規定，經裁處10萬元罰鍰未繳後，雲林縣衛生局於昨天移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署指出，林姓男子於今年3月23日自中國大陸福建搭機入境，本應於指定的雲林縣四湖鄉居家檢疫地址執行「居家檢疫」14日，但他於居家檢疫期間任意外出申辦手機號碼，違反規定被裁處10萬元罰鍰確定。

嘉義分署表示，分署在受理執行後，立即發文通知移民署及海巡署等境管機關限制林男出境、出海，執行人員前往林男住處，但林男並未居住在雲林的住家，且自返國違反居家檢疫規定後，就未與家人聯繫交代去向。

執行人員於現場查封林男名下2017年2400cc的中華休旅車，如果林男仍置之不理，嘉義分署將拍賣查封的休旅車，若拍賣車輛價額不足抵繳，且查得林男有隱匿財產情形時，將不排除向法院聲請管收。