文化部國際書展承辦人涉護航收賄 檢廉約談9人

文化部秘書處科長陳慶華，被檢舉利用承辦國際書展機會向出版商收取賄款，護航獲得書展補助款約285萬元。台北地檢署今指揮廉政署，兵分2路搜索陳個人辦公室，並約談陳、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等9名相關人到案說明。

檢廉獲報，2014年6月至2019年10月間，陳慶華擔任文化部人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察，負責承辦國際書展業務。盧欽政曾是中山地下書街負責人，書街現已轉為「誠品R79」。周均亮則是寂天文化事業公司負責人。

陳慶華涉嫌於2018年5月開始迄今，陳以個人名義向銀行借款150萬元，再將款項轉匯於盧欽政帳戶，並按月向盧收取利息1萬8千元，期限3年，涉嫌變相收賄。陳疑以此為代價，核准台北市出版商業同業公會協辦美國書展125萬元、印尼書展60萬元、香港書展100萬元補助款。

台北地檢署檢察官王如玉今指揮廉政署，兵分2路搜索陳個人辦公室，並約談陳慶華、盧欽政、周均亮等9名相關人到案，預計晚間移送複訊，全案朝貪汙治罪條例不違背職務行受賄罪方向偵辦。

王如玉目前也負責偵辦傳藝中心副主任朱瑞皓擔任擔任人文司正副司長時期對盧欽政、周均亮收受約60萬元賄款、東南亞旅遊招待案，循線查出這起出版業弊端。朱瑞皓目前收押禁見中，今也因另涉貪汙案被檢察官林俊廷提訊出庭。