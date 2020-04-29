一騙再騙黃琪羈押禁見 法官：不押他隨時可能再騙

有多起詐欺案纏身的「騙扁小子」黃琪又被查獲假冒香港首富李嘉誠的秘書向口罩大廠中衛公司詐取上萬片口罩，昨天被拘提到案，台北地檢署偵查後，今天清晨以有串、滅證之虞等，向法院聲請羈押禁見，台北地院審理後，裁定黃琪羈押禁見。

裁定書指出，本名黃照岡的黃琪相關犯罪事實，涉犯偽造文書、詐欺、違反公司法、違反洗錢防制法，另涉違反律師法「未取得律師資格意圖營利辦理訴訟事件」罪，犯罪嫌疑重大。

裁定說，黃琪在另案中，除因病未到庭經法院拘提，均有按時出庭，沒有被通緝紀錄，黃琪在台灣有需撫養之人，沒有事證可認定他有逃亡的意圖或準備，不過，他對犯情描述避重就輕，曾指示證人刪除通訊紀錄，還有證人、共犯未到案，黃有勾串、滅證之虞。

法官認為，黃琪有多次冒用他人名義詐財的紀錄，執行完畢出監，再犯詐欺案，次數不止一次，足以認定他對詐欺取財行為有一定的犯罪計畫及模式，如果准予交保或限制住居，他隨時可能繼續詐騙行為。

裁定說，黃琪所涉犯罪危害社會秩序甚鉅，詐取高額現金對他人財產權影響很大，斟酌比例後，依法予以羈押並禁止接見、通信。

檢調蒐證，黃琪今年2月假冒李嘉誠的秘書致電中衛公司騙稱，李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5000片、酒精棉100盒贈給台大醫院；中衛出貨前向李嘉誠方面、台大醫院查證，查出黃琪設局詐騙。

黃琪昨天上午另案到台北地院出庭，庭後由律師陪同坐輪椅離開法院，被埋伏的調查局調查官拘提到案，訊後移送台北地檢署查緝黑金專組複訊，檢察官訊後聲押黃琪。