男大生金城鬧區酒駕翻車 酒測值高達0.59遭法辦

又是酒駕惹的禍！吳姓大學生與友人在昨日凌晨剛結束歡唱準備回家，行車經過金門縣商會旁彎道，疑似因酒駕不慎撞上民宅圍牆後翻覆，好在車上共4人送醫後都僅受輕傷，警方獲報後趕往處理，發現吳姓男子的酒測值高達0.59MG/L，吳嫌因傷就醫，訊後依法函請福建金門地方檢察署偵辦。

金城分局表示，昨日清晨1時37分接獲民眾報案，在金門縣金城鎮珠浦東路4巷31號前(縣商會旁)發生交通事故，分局警備隊接獲通報前往處理時發現自小客車吳姓男子與同車乘客等4人飲酒後，因不勝酒力及駕駛不當，不慎撞擊民宅圍牆後翻覆，駕駛及同車友人均受輕傷送醫。

警方表示，吳姓男子是與友人在KTV歡唱，可能喝多了，又開車送朋友回家，因不勝酒力及駕駛不當，才會撞上圍牆翻車，對於闖下大禍，年輕人都相當懊悔。

由於撞擊力道很大，民宅的花圃被撞的一片凌亂，也把屋主全家都嚇了一大跳，趕緊出來察看，附近的民眾也被巨大的聲響給嚇到。

金城分局分局長李益杰呼籲，喝酒請選擇安全回家的方式如酒後代駕、計程車、搭乘大眾運輸工具或請家人朋友接送，也請民眾提醒身邊朋友酒後勿駕車，多一份關心，少一份遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康