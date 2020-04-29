疾管署駭客入侵？蔡清祥：速查境內或境外所為

針對衛福部疾病管制署（CDC）傳出遭駭客入侵等事件，法務部長蔡清祥今天說，調查局新成立的資安工作站已立案調查中，會用最快的速度把事實查清楚，再對外說明。

蔡清祥說，這起駭客事件到底是境外還是境內的駭客所為，要依法盡速查辦，調查局與許多公務機關都有合作辦理有關駭客防護的工作，這次也會查出原因後再加強合作。

蔡清祥還示，與疾管署的駭客防護合作過去就有發生過，但這次是否是同樣的手法、或相同的途徑還要進一步了解，相信經過2個機關的共同合作，很快就能查清楚，查清以後就對外說明。

疾病管制署駭客入侵事件中，包括世界衛生組織，美國衛生研究院、比爾蓋茲基金會等約2萬5000個官方電子郵件帳號及密碼全被破解，揭露在全美最大網路論壇平台4chan，調查局資安工作站已立案追查。

據調查，大批疾管署官員電子郵件在此時遭駭，形同官方往來文件全都曝光，調查局資安工作站已立案追查，朝刑法妨害電腦使用等罪嫌方向偵辦。