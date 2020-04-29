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傳藝中心副主任另涉收廠商回扣50萬元 檢再約談8人
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，被控於於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商賄款及接受旅遊招待，日前遭收押禁見；朱又被查出收取廠商工程回扣50萬元，台北地檢署今提訊朱出庭，另兵分8路搜索並約談安慶營造負責人廖育強及白手套等8名相關人到案。
朱瑞皓曾任國立台灣博物館副館長、文化部專門委員等職務。二00九年底，他擔任景美人權園區專案組長時，爆發園區於汪希苓特區外展出藝術家游文富裝置藝術「牆外」爭議，監察院隔年提出糾舉，認為朱未能審慎規劃辦理，嚴重失職，應予調職。
朱先前被檢舉收受廠商不正利益，4月20日，檢廉兵分7路搜索並約談朱、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等17人漏夜偵訊。朱被檢方聲押禁見獲准。
檢調獲報，朱擔任傳藝中心副主任期間，於2018年間，利用台灣戲曲中心3樓多功能廳等空間室內裝修工程標案，向安慶營造公司收取回扣，洩漏標案相關資料給白手套。
檢調調查，朱事先將採購資料交付給白手套陳金源，陳再把資料交付給廖，陳又跟廖約定給朱的回扣成數，及勾選評選委員名單。廖得標後，2019年1月間，朱透過陳向廖收取回扣50萬元。這筆現金款項，廖先透過白手套陳金源、邱祥豪，兩人再把錢轉交給朱，完成這起不法行為。
台北地檢署檢察官林俊廷今指揮高雄市調處，兵分8路搜索、提訊朱出庭並約談廖、陳、邱等3名被告及5名證人到案說明，預計晚間移送複訊，全案朝貪汙治罪條例不違背職務行受賄罪、刑法洩密罪方向偵辦。
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