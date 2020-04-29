台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

台灣大學校長管中閔被控違法兼職，公務員懲戒委員會判決申誡，而時任公懲會委員長石木欽也是管案審判長，他今爆料司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎多次不法關心「打探」管案。

石木欽指出，監察院去年1月15日彈劾移送管中閔案件至公懲會審理，由他擔任審判長，從收案到去年2月2日準備程序、8月19日言詞辯論以前，歷經多次調查程序，耗費很多時間；期間，他和呂太郎見面超過三次，有時在他辦公室，或是在呂太郎辦公室，而呂太郎每每利用見面討論其他業務機會，突然會插播一句「你手上管中閔案現在進行的如何了？」接著就突然不說話，等待他接話告訴呂太郎辦案細節或是其他內情。

他說，呂太郎第一次「插播」時，他還不覺得奇怪，只是單純認為呂太郎是順口問候關心他「辦案辛苦」，但這種插播，對於承辦敏感個案的主審法官而言，還是很奇怪，畢竟掌控全國法官人事升遷的司法院秘書長，實在不該隨便「插播打探」具體敏感個案。

石木欽指控，呂太郎關心個案，並不是一次的「插播打探」就識趣停止，而是連續多次，利用其他業務接觸的交談機會，不忘突然「插播打探」一下，呂太郎的插播打探方式，令他感到異常不解；但他只是單純不接話，當然也沒有告訴內情及心證，僅冷冷回應「一切均依法進行」。

他說，呂太郎多次利用奉命討論業務，對管中閔案件審判的「關心程度」，讓他覺得呂太郎用意何在，令人費猜疑，司法首長是不能介入或探詢所屬所辦案件進度，這也是屬於關說範圍。

石木欽說，呂太郎每次聽完都會說「會向許宗力報告」，他質疑自己被誣告抹黑，心中有點不解及困惑，甚至在想「當時如果我應要求告知內情和心證，是不是就不會遭到抹黑和誣告？」