小吃店歇業被誤傳新冠肺炎確診 4女無惡意獲不起訴

新北市中和某小吃店上個月因捷運開通、無法在騎樓擺攤歇業，卻因女員工感冒發燒自我隔離，被人講成新冠肺炎確診個案，訊息在LINE群組廣為流傳；中和警方查出訊息來自游姓、孫姓等4名女子，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送法辦，但新北地檢署調查4人並非惡意，全案今天不起訴處分。

檢警調查，游女上個月4日與同事孫女聊天時提及「隔壁店家女員工發燒在隔離，已經休息了2、3天」，孫女得知後，在其他聊天群組傳送該小吃店「已確診感染，目前停業一個月，所有人都要隔離14天」，結果訊息又被簡女、董女轉傳到其他群組，因此被控違反特別條例。

偵訊時，游女等人承認傳送訊息，但矢口否認違法；游女辯稱自己確實有聽到小吃店其他員工說女員工發燒正在隔離，因為自己的店就在隔壁，所以告知孫女注意，不知道孫女會轉貼出去。孫、簡、董3人則稱自己是出於好意，想提醒大家防範才會轉傳，而且發現誤會一場後，馬上就收回不實內容並傳送澄清資訊。

檢方調查，游女是私下與孫女談論疫情內容，並無散布訊息給不特定人的行為。而孫女等人發現訊息有誤後，有收回訊息、澄清錯誤的舉動，顯見並非惡意虛構事實傳播，由於全案無其他具體事證能證明4人犯罪，因此認定罪嫌不足不起訴。