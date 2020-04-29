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西班牙籍男逾期停留被收容 主張群聚感染求釋放失利

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一名西班牙籍男子Juan（約翰），因逾期停留遭移民署依違反入出國及移民法處分強制驅逐出境，並為暫予收容。圖／本報資料照。
一名西班牙籍男子Juan（約翰），因逾期停留遭移民署依違反入出國及移民法處分強制驅逐出境，並為暫予收容。圖／本報資料照。

一名西班牙籍男子Juan（約翰），因逾期停留遭移民署依違反入出國及移民法處分強制驅逐出境，並為暫予收容。移民署向宜蘭地院聲請續予收容獲准。Juan不服抗告，主張宜蘭收容所有群聚感染風險，台北高等行政法院認為他有逃逸之虞，且收容所防疫正常，裁定駁回確定。

裁定指出，Juan因逾期停留遭移民署依法強制驅逐出境，並暫予收容於宜蘭收容所。Juan收容期屆滿後，移民署向宜蘭地院聲請續予收容，法院認定仍有必要收容，裁定准許。

Juan不服抗告，主張3月5日暫予收容後，父親有為他訂3月18日從桃園國際機場飛往西班牙馬德里巴拉哈斯機場的機票，他並非不願自行出國離台。

若認為他居無定所及行方不明等，可以具保或限制住居等方式代替收容，尤其近日全球疫情惡化，宜蘭收容所常多人聚集在狹小空間，有群聚感染的高風險。

法院查出，Juan在2014年4月20日入境，2018年3月12日因涉刑事案件，遭台北地檢署限制出境，移民署依入出國及移民法作成收容替代處分，由林姓男子為其具保並限制居住。但林男2018年6月4日陳報Juan行方不明，後來才被桃園專勤隊查獲、發監執行。

法院認為，依據移民署新聞稿，宜蘭收容所防疫措施正常運作，目前收容人數304人，均無人發燒。Juan曾有行方不明及棄保潛逃情形，且在台居無定所，為有效保全執行強制驅逐出國處分，確實有必要收容，原審作成原裁定，尚無違法情事。

移民署 西班牙

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