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再控司法院長許宗力「關說」 石木欽今赴監察院陳情
公務員懲戒委員會前委員長石木欽被控接受有官司友人招待，送監察院調查；石木欽今赴監察院遞交陳情信，指控司法院長許宗力和前秘書長、現任大法官呂太郎關說撤回釋憲案，並問監察院「敢辦嗎？」
石木欽指控，許宗力、呂太郎為了吃案，不循法定程序發函公懲會，反而私下以條件交換，要求他撤回釋憲案，「如果這不是關說，什麼叫做關說？」
他指出，在兩人關說後，他隨即在委員會開會時說明，會議中通過決議不撤回釋憲案，他坦蕩蕩沒有任何隱瞞，並認為許宗力、呂太郎二人要出來面對關說吃案一事。他說，司法院事後把關說解釋為「確認」，又問許、呂2人為何在他審理台大校長管中閔案時，三番兩次打探管案狀況？
石木欽指出，關說案件早已是司法界避之唯恐不及的催命符，也是司法院對同仁三令五申絕對不能犯的禁忌，如有違反一律嚴懲重辦，在他記憶中沒有一位司法同仁涉及關說還能留在司法界，早有先例存在。
石木欽再控，許宗力、呂太郎至今未作任何解釋，卻有面子戀棧高位，問兩人的高道德標準在哪裡？他說，如今司法院院長、前祕書長帶頭關說，要求司法院自行依法官法相關規定，移送懲戒單位進行懲處程序，無異緣木求魚，也未見監察委員見報主動立案調查，因此具陳情狀向監察院檢舉。
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