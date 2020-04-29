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高雄議員吳銘賜賄選判無罪 當選無效也獲駁回

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
台聯黨高雄市議員吳銘賜被控賄選，上周獲判無罪，今天高雄地院再駁回檢察官、落選頭朱挺玗所提的民事當選無效之訴。都可上訴。圖／本報資料照
台聯黨高雄市議員吳銘賜被控賄選，上周獲判無罪，今天高雄地院再駁回檢察官、落選頭朱挺玗所提的民事當選無效之訴。都可上訴。圖／本報資料照

台聯黨高雄市議員吳銘賜遭控發放現金紅包、白米賄選，前年12月被依違反選罷法起訴，檢方及該選區「落選頭」國民黨朱挺玗提民事當選無效之訴。不過高雄地院認定吳銘賜只是行善，順便發「藥布」打知名度，上周判無罪；今天上午雄院針對當選無效部分，宣判駁回，吳當選有效。可上訴。

高雄地檢署表示，待分別收到刑事、民事判決書後，再研議是否提上訴。

檢察官、朱挺玗提告主張，吳銘賜2018年5月到10月間，到洪姓選民家給予現金、尿布、床墊等物，並表示多多幫忙，獲得洪允諾沒問題，吳另與助理到邱姓選民家中，交付現金、白米及印有競選文宣的藥布。此外，吳的陳姓助理指示別人，拿1500給曾姓選民、拿2000元給郭姓選民；都涉及賄選行為，當選市議員應屬無效。

合議庭審理發現，洪姓選民自稱領中度身心障礙證明，接受刑事調查的說法都反覆，難以採信，而邱姓選民的證詞顯示，邱早就多次接受吳銘賜提供便當、藥布等資助，難認定是為賄選。

合議庭也指出，曾姓選民證稱是主動到吳銘賜服務處申請喪葬補助，因沒符合資格，服務處人員便將一筆愛心集資的金錢交給曾，屬服務處人員對弱勢民眾的公益服務；郭姓選民是主動在吳銘賜臉書留言表示需要幫助，雖有拿2000元，但證稱沒人拜票、沒選舉文宣，當時距離選舉日還有9個多月，吳銘賜更還未獲台聯黨提名，都不足以認定是行賄行為。

吳銘賜前年11月間被檢警偵辦涉及賄選，服務處20多名相關人員陸續遭傳喚，警方一度到他服務處想當場拘提卻碰壁，選前一天火速發布通緝；結果吳銘賜在參選的高雄市議員第10選區（前鎮、小港區），17名候選人中，以第2高票當選，11月24日開票結果出爐後，當晚9點他自行至高雄地檢署投案，高喊「我無罪啦！」檢方訊後聲押，但法院裁定30萬元交保。

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