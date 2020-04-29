影／恐怖情人鋸女友分屍 家屬慟：不判死把法官都廢了

31歲男子吳茂騰與大他12歲的張菀芳同居2年多，去年1月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院一審以吳坦承犯行、有教化可能，判處無期徒刑，經上訴二審，今天再開辯論庭，「死者透露的訊息」法醫石台平以死者右舌骨斷裂，認死者遭瞬間局部施力力道非常大，頸部遭壓迫達15分鐘以上。但與吳供詞不同，合議庭當庭模摩，全案預定5月13日宣判。

張的大姊指出，殺害她妹妹這件事就是要判死刑。她表示，法醫證實吳是正面徒手勒斃妹妹且有加工的可能性，如今證據確鑿，難道還要判他無期嗎？應該是死刑定讞吧！

「我不懂、我真的不懂」她說，如果再這樣下去，大家是不是要組成死刑隊，把法官都廢了，浪費公帑，何時才能解決這種事再次發生？難道政府都不知道嗎？

吳茂騰殺人案今天再開辯論庭，台南高分院合議庭找來南檢法醫石台平作證，不但以人形模特兒模摩外，全程並錄影存證。石引用相關文獻佐證，以死者右舌骨斷裂，認死者遭瞬間局部施力力道非常大，頸部遭壓迫達15分鐘以上。他研判，凶嫌正面絞勒死者，右手姆指瞬間加壓力道很大，導致右舌骨斷裂。

合議庭找了台大法醫研究所鑑定，究竟是哪手姆指加壓所致，有不同看法，認若凶嫌慣用左手，可能左手姆指所致，兩者見解不同。面對鑑定報告，石對該「假設」說法，表示不懂報告在寫什麼。

吳仍堅稱，兩人爭吵時，他從張女後面用左手臂勒住頸部致死，曾用手指確認她沒有呼吸，才用充電器電線纏繞其脖子，但未拉緊即鬆手。