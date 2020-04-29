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殺害牙醫判無期 家屬批「沒有正義的地方，沒有天堂」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷兩名護理師，二審認賴當時處於辨識能力降低，予以減輕其刑，今天依殺人等罪將他判無期徒刑。被害人王醫師的家屬聯合聲明稿，痛批「沒有正義的地方，沒有天堂」。記者白錫鏗／攝影
賴男前年持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷兩名護理師，二審認賴當時處於辨識能力降低，予以減輕其刑，今天依殺人等罪將他判無期徒刑。被害人王醫師的家屬聯合聲明稿，痛批「沒有正義的地方，沒有天堂」。記者白錫鏗／攝影

賴男前年持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷兩名護理師，二審認賴當時處於辨識能力降低，予以減輕其刑，今天依殺人等罪將他判無期徒刑。被害人王醫師的家屬聯合聲明稿，被害人家屬及律師徐承蔭痛批「精神疾病是免死金牌嗎？是誰汙名化精神疾病？」、「沒有正義的地方，沒有天堂」。

被害人王醫師家屬鄒女士等醫事人員聯合聲明稿指出「被害人已被執行死刑，被告死刑卻無法可求」、「人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。」

2018年5月24日下午，就在距離這裡(高等法院台中分院)不到500公尺的地方，被告攜帶兩把刀，光天化日進入診所，血洗診所，手刃王醫師死亡、翁姓護理重傷失能、羅姓護理頭頸部受傷幸運逃過一劫。被害人家庭瞬間破碎，診所愁雲慘霧。

司法的可貴，在於「客觀公正」、「面面俱到」。傳統的刑事訴訟法，是以被告為中心的設計，犯罪被害人只有在場及陳述意見的權利。本件被害人於被害的時候，就已遭被告處以死刑，被害人及遺屬每次出庭聽到被告永無止盡的卸責不願還原真相，迫使被害人一次又一次的撕開傷口，悲痛、憤怒任憑血流不止，依循法律請求論處死刑，是被害人無法承受之重。

王醫師的女兒在法庭泣不成聲「我只能捧著爸爸的遺照拍畢業照，我是用眼淚寫完畢業考，我知道要考過才能回來送爸爸最後一程…」，王醫師的兒子更於法庭上痛哭說:「我看到我爸爸就滿身鮮血的躺在我眼前…」。

重傷的翁姓護理不敢出庭，律師與她會談時，她的右手捲曲著無法使力她想過自殺，只要談及案件就驚恐發抖淚水直下，而逃過死劫的羅姓醫助談起案發至今依然淚眼哽咽，她說：「我只敢想著為王醫師照顧好每一位病患，才能撐到今天…」。

是不是想要判被告死刑？這個問題應該由國家回答，因為國家是為人民而存在的，這是國家的保護責任。被害人們用血淚所求的，只是卑微到不能再卑微的國家法律正義。

「精神疾病是免死金牌嗎？是誰汙名化精神疾病？」台中榮民總醫院的精神鑑定，專業與精緻的鑑定，精神鑑定結果認為被告「並未因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力。」、「也沒有因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低之情形。」

直到台中榮民總醫院的精神鑑定，專業與精緻的鑑定─這才「真相大白」，原來被告於犯案時並未受精神疾病顯著影響。但二審合議庭卻採信草屯療養的精神鑑定，未採信台中榮總的鑑定。

被告僅因家庭細故，就持刀手刃無辜的胞妹同事，行兇之時刀刀朝向被害人頭頸部猛力刺殺，被告行兇前縝密細心計畫，已多次設法探詢胞妹上班時間，並於行兇前佯稱要交付物品給胞妹，還特別挑較銳利的折疊刀，故意用包包前蓋掩遮掩兇刀，假裝伸手交付之時，即猛力刺殺櫃羅姓醫助之頭頸部。

被告展開一連串刺殺行為，現場血跡四濺慘絕人寰，案發後尚有意識拒絕逮捕，被捕後於檢警之訊問應對自如。憲法所保障人民之生存權，此時此刻，只能任由被告殘殺侵害，被告行兇後不曾悔過，以詐偽精神疾病求得減刑。反觀被害人的生存權已被硬生剝奪。

死刑與廢死之間難道就沒有其他修法？無期徒刑的25年後假釋，國家是否就能保障人民安全無虞？近期立法院王婉諭立法委員關注犯罪被害人，舉辦「有溫度的連結」公聽會，回想小燈泡的犧牲、王醫師的犧牲、鐵路警察李警員被殺，不是最後的犧牲、接著新店超商門口命案…還要有多少人民犧牲，國家才會正視無辜被害人的憲法人權？ 犯罪被害人需要的是什麼？是一個真相還原，是一個對於正義的渴慕而已。

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