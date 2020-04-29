269旅黃姓中尉輕生動機 檢察官將迅速釐清真相

陸軍269旅黃姓中尉日前不幸在營區上吊輕生，全案由桃園地檢署率憲警偵辦，外傳黃姓中尉生前遭到資深官兵霸凌，地檢署證實，確已接獲死者家對死者死因有疑義，將針對死者自殺動機及家屬所提出之各項疑點，逐一進行調查，以釐清真相，實現公平正義，但呼籲外界勿對事實妄作揣測、干擾偵查。

陸軍司令部下午將對外界對此案質疑進行初步說明，據了解立場與檢察署類似。

媒體報導，黃中尉在營時曾遭當眾被罵「菜排」、「廢物」，遭到資深士官欺負，黃母也質疑上級無限壓榨黃中尉，並曾上書總統蔡英文喊冤。而黃家阿嬤日前聞黃中尉死訊後，竟也於當晚過世。

桃園地檢署今日發出新聞稿，說明此案正由檢察官偵辦中，同時表示，檢察官執行職務不受任何個人、團體、公眾或媒體影響，將秉客觀公正的立場，致力發現真實，以實現公平正義，檢察將迅速調查釐清此案真相，希望外界勿對事實妄作揣測、干擾偵查。

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