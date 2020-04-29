轉發青蛙下蛋老闆娘國外確診假訊息 2人未查證遭法辦
全民關注新冠肺炎疫情動態，士林夜市知名飲料店青蛙下蛋，卻遭人散布老闆娘國外確診的假消息，日前店家報案，警方循線偵辦，發現21歲郭姓男子、22歲譚姓女子未查證訊息真假，就轉發照片至Instagram限時動態，全案依法函送士林地檢署偵辦。
警方指出，3月22日青蛙下蛋店家報案，指出在Instagram上看到網友流傳老闆娘確診假消息，造成母親名譽受損，影響公眾認知造成混亂，足以影響社會安寧，警方從帳號循線追查，通知郭男、譚女到案說明。
假消息照片上的文字指出「青蛙下蛋老闆娘從國外確診了，是101巷口那攤那個牌子的，全士林同一個LOGO都是他的，他回來沒有馬上發病，所以接觸到員工，如果他的員工這14天有病發，有接觸過士林其他攤位的就麻煩了，拜託大家口罩要帶著，住士林的各位要小心咯」，犯嫌轉發照片時寫上文字「這時候多希望是假消息，真的會怕」。
郭、譚兩人是朋友關係，他們供稱，在社群上看到這個訊息，不是原發文者，轉發只是為了提醒朋友小心，不是要散布假消息。警方調查兩人未查證訊息真實性觸法，全案依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送法辦。
警方提醒，民眾如於網路上發現不明(實)疫情言論，可撥打「1922」防疫專線求證詢問，或至衛生福利部疾病管制署網站(https://www.cdc.gov.tw)查詢最新公告內容，及加入疾管署官方LINE帳號「疾管家」，掌握最新的防疫資訊，以查證訊息真假。
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