無照酒駕時速近百過彎撞死3人 貨運司機二審判8年10月

貨運司機朱汶珽去年無照、酒後駕駛貨車上路，以時速94公里過彎失控撞死2名環保志工、1名保全人員，被檢方依酒駕致人於死罪起訴，一審判刑8年10月，案經上訴，台灣高等法院昨駁回上訴，仍判朱8年10月徒刑，可上訴。

高院指出，朱曾因酒駕被吊銷駕照，仍違法駕駛小貨車載女友返回桃園龍潭，沿途飲用含有酒精成分的保力達加維大力飲料；他行經桃園市蘆竹區大竹路288巷時，因酒後注意力、控制力顯著降低，超速以時速94公里過彎，失控打滑撞擊黃姓、謝姓環保志工和葉姓保全人員，最終導致3人死亡。

朱汶珽在警方到場後，主動坦承是肇事者，酒測值高達0.64毫克；高院指出，朱犯罪情節嚴重，惡性重大，但他符合自首要件依法減刑，原審判決認事用法均無違誤，量刑妥適，因此駁回上訴。

死者家屬在地院開庭時，曾批朱沒資格減刑，死者擔任志工多年，熱心公益，卻被酒駕者撞死，事後也沒有收到朱的一點關心，難以接受，要求法官重判。

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