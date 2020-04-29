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為讀美國學校買賣假護照 移民公會理事長等3業者遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
移民公會理事長王權宏被控協助業者賣假菲律賓護照給想讓小孩讀美國學校的家長。圖／本報資料照。
移民公會理事長王權宏被控協助業者賣假菲律賓護照給想讓小孩讀美國學校的家長。圖／本報資料照。

移民公會理事長王權宏被控協助業者賣假菲律賓護照給想讓小孩讀美國學校的家長。台北地檢署今依偽造特種文書罪起訴王權宏、中華民國留學服務商業同業公會理事長簡芳玲及假護照業者楊美月等3人、給予朱姓業者緩起訴；21位買護照的家長均獲緩起訴，期限1年，須支付公庫12萬或20萬元不等。

檢方調查，由於新北市林口區華美國際美國學校（ＡＡＩＡ）僅收外國籍學生，有21位家長在招生階段透過網路廣告與代辦移民相關業者接洽，希望能讓小孩就讀該校。

家長循線找上知名代辦業者喬盟顧問與維達國際開發公司，兩公司協助楊美月販售菲國假護照，每本價格12萬至20萬元不等，買兩本或是由老客戶介紹可打折。假護照做工精緻，連防偽線、浮水印都維妙維肖，若非專家鑑定，肉眼難辨真偽。

楊美月委託身兼喬盟負責人的王權宏、維達董事簡芳玲作為業務。由王負責與菲律賓對口聯繫，對方自稱取得有官方編號的「半成品」，須由家長提供小孩大頭照等個資，再合成加工為成品。

假護照於境外製作完成，再透過國際郵寄或專人攜帶來台。王特別交代眾多家長，該本護照只能作為申請學校使用，不得用於出入境。

去年5月20日，檢調搜索約談王權宏、簡芳玲及楊美月等6人。檢方漏夜偵訊後，隔日上午諭令王以100萬元交保併限制出境、出海。簡芳玲以50萬元交保，楊美月則獲請回。

檢方認為，家長明知取得他國護照條件嚴格，且業者也交代不得用於出入境，對於護照真偽應屬知情，考量均無前科且坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，購買一本假護照者須支付公庫12萬元，購買兩本者須支付公庫20萬元。

檢方查出，除王、簡女及楊女外，還有神聯公司朱姓業者「跑單幫」販售假護照，考量朱女僅負責賣一本，且犯後配合調查、供出上游，因此給予緩起訴，期限1年，須支付公庫15萬元。另將對上游戴姓菲國華僑發布通緝。

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