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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

五結農會保險箱遭竊案情擴大 48支鑰匙遭動手腳6人受害

聯合報 / 記者戴永華袁志豪／即時報導
宜蘭五結鄉農會出現大批民眾等候要進去查詢自己的保險箱。記者戴永華／攝影
宜蘭五結鄉農會出現大批民眾等候要進去查詢自己的保險箱。記者戴永華／攝影

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方報案，目前不排除內部人員所為，正調閱監視器偵辦。

五結鄉農會總幹事李林欽今日出面說明，本月13日有保管箱承租戶反應寄放在保管箱內的物品有部份遺失，民眾表示父親病危，需取回保管箱內物品使用，農會擔心民眾因忙碌忘了寄放的内容，請對方回家想想、找尋，如確認物品是寄放保管箱，請隔日再來。

本月14日，該名承租戶下午又來農會詳細敘明遺失物品，農會立刻報警；本月15日早上，總幹事指示稽核及另兩位位主管進行保管箱專案查核，稽查結果保管的出租客戶副鑰匙遺失31支，還有17支副鑰匙封套疑似被拆封，下午請警察局聯繫偵查組進行指紋採證。

本月16、17日兩日指示稽核人員全部清查監視系統，並通知2位疑似受害人至農會清査箱內保管財務，未發現有財務遺失；本月20日發現保管箱業務代理人黃姓員工有於今年2月16日、3月22日假日，未經向主管報備，擅自進人農會且破壞監視系統，立即分批通知疑似受害人至農會檢視保管箱內財務。

本月21日將調查結果向警察機關及調查單位檢舉，並於當日將原保管箱主管及黃姓員工調職，對相關失職人員記過處份；23日起繼續全面通知副鑰匙移失的31名客戶及17名副鑰匙疑似被折封的客戶更换鑰匙,並清查保管箱內財務。

至昨天為止總共發現有6位客戶反應保管物品有遺失，再次通知偵查組進行第二次採集指紋。

農會表示，目前積極處理，請給農會再多一點時間來釐清事實真相，目前整個案件已由檢調單位積極調查處理中，相關問題及理賠必須等調查結果出來。農會沒有隱瞞，第一時間已向警調單位報案，農會也沒有逃避，再發現保管箱客戶副鑰匙有問題，已通知客戶來會換鑰匙並清查保管箱物品。

五結農會有1300個保管箱，實際有使用866個，用戶必需有感應卡、密碼、鑰匙才能開箱，羅東警分局指出，已鎖定犯嫌，積極偵辦，另外為防止犯嫌逃逸或出境，已經報請地檢署指揮偵辦。

宜蘭五結鄉農會道歉。記者戴永華／攝影
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