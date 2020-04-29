殺死牙醫殺傷2護士二審判無期 牙醫妻：非常不能接受

罹思覺失調症的賴姓男子前年到牙醫診所找擔任助理的妹妹被擋，持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷羅姓、翁姓護理師，台中高分院今天上午宣判，合議庭認定罹思覺失調症的賴男，犯案時精神狀態嚴重，處於辨識能力降低，依法減輕其刑，依殺人等罪將他判無期徒刑，褫奪公權終身，執行後監護5年。可上訴三審。

被害人王姓牙醫師的妻子鄒女聆判決後，她表示二審採信草屯療養所的鑑定報告，認定賴當時處於辨識能力降低，而未採信台中榮總認定賴犯案時不受精神疾病影響，對於判決結果「我真的非常不能接受」。

鄒女說「雖對判決不符合期待，但還是要感謝法官給予公道，我先生不要白白的犧生命，希望大家共同關注精障的議題，精障暴力迄今無法遏阻，我相信我先生不是最後一個，我們要更加關注精障殺人問題」。

合議庭囑託衛生福利部草屯療養所院對賴男作案發時的精神狀態，鑑定結果法官認定賴男於犯行當時因精神障礙、或其他心智缺陷，致其辯識行為違法或依其辦識行為之能力，顯著降低，依法減輕其刑。

法官審酌，賴男因受思覺失調症的精神病症影響，僅因對妹妹長期相處不睦，即不顧兄妹情誼，案發前找妹妹未著，即依其殺人計劃前往妹妹工作處所，殺死妨礙他找妹妹的王姓牙醫師，又殺傷素無仇隙的兩名護理師，惡性重大，予以判刑。

賴男的妹妹自幼活潑人緣佳、受關注，使他相對無表現，兄妹感情疏離，成年後見妹妹未幫忙整理家務，不將工作所得貼補家用，認為妹妹不孝、對他不敬，並將他的不順遂歸咎於妹妹。

前年3月間，兄妹又因言語生隙，長期蓄怨結果，賴男心生不滿，5月間獲悉妹妹、妹婿出國旅遊，即向牙醫診所打探何時回國，櫃檯人員因受賴的妹妹囑託，即說不在、未上班、這禮拜都沒班，引起賴更加不滿，心萌殺意。

5月24日下午，賴男騎機車前往牙醫診所，預備殺害妹妹，賴的妹妹接到父親通知哥哥要來殺她，向診所請假，藏匿在診所3樓辦公室。

賴男抵達牙醫診所後，詢問在櫃檯上班的羅女有關妹妹去向，羅女表示未在班，賴聽後不滿診所內人員隱瞞，佯稱「我有東西要拿給她，你可以幫我拿給她嗎」，使羅女疏於防備，再持刀刺羅女頸部，翁姓女護士聽到羅女尖叫，衝向櫃檯查看，也遭羅刺傷胸部。

接著，賴男見王姓醫師朝櫃檯而來，持刀攻擊王的左下顎，再朝王的頸部刺入，致王受重傷，因大量流血休克失去意識，隨後賴又朝翁女頸部刺擊，致翁氣管破裂、呼吸衰竭。

經診所人員報警，員警抵達診所逮獲賴男，查扣作案用的折疊刀、瑞士刀，並將受傷嚴重的王醫師、翁姓護士送醫急救，王傷勢嚴重急救無效不治，而翁女經醫護人員搶救下，倖免於難。