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原住民立委伍麗華樁腳涉賄選 烏來後援會兩幹部遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
目前證據顯示，伍麗華（圖）可能不知道樁腳涉嫌賄選。 圖／聯合報系資料照片
目前證據顯示，伍麗華（圖）可能不知道樁腳涉嫌賄選。 圖／聯合報系資料照片

民進黨首位山地原住民立委伍麗華的樁腳，被控在選前造勢活動後以每桌3千元代價，在烏來地區舉辦餐會，並於餐會及車上懇請選民支持伍麗華。台北地檢署調查後，今依違反選罷法起訴烏來後援會正、副會長游傳輝、陳文明等2人；「新北市烏來區社區發展協會」理事長高克誠與其餘選民均不起訴。

檢方調查，去年12月28日晚間，游傳輝、陳文明在造勢活動後，包遊覽車請選民去烏來鳥來伯餐廳聚餐，席開1桌，有7位選民到場。路途中及席間，游、陳向選民拉票，懇請大家支持伍麗華。今年元旦中午，莊姓醫師也在同個餐廳宴請原住民吃飯，席開4、5桌。

今年1月16日，檢察官郭耿誠認為樁腳涉賄選，指揮新北市調處、新店分局搜索4處地點，約談籌辦餐會的樁腳等21人到案。複訊後，游、陳兩名後援會幹部各以2萬元交保，其餘請回。

檢方原本諭令游、陳2人各10萬元交保，但覓保無著，降保為各2萬元交保，2人才辦保離開。檢調未約談伍麗華，搜索當天正在宜蘭進行全台謝票行程的伍麗華聞訊表示，自己也被這個消息嚇到，她對此事毫不知情。

游、陳2人到案不否認有請選民吃飯，但辯稱「他們來挺我，我請他們吃飯而已！」檢方認為，每桌3000元、每位選民餐費約400多元，游、陳兩人違反選罷法，依法起訴，其中一位選民承認有聽到拉票，依職權不起訴，其他6人則無，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

至於莊男部分，檢方查出他住在當地多年，在元旦宴請原住民吃飯是「個人習慣」且席間沒提到伍麗華，因此不起訴莊男。此外，由於依調查證據顯示，伍麗華對樁腳賄選行為並不知情，未在約談被告名單中。

伍麗華

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