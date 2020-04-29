喉嚨塞濕紙巾、牛奶灌口鼻 10月男嬰慘遭媽媽阿姨虐死

新北市呂姓女子不滿10月大男嬰哭鬧，竟和姊姊、陳姓前男友拿濕紙巾塞喉嚨、沖冷水，甚至用香煙、吹風機燙臉頰，去年底呂又情緒失控，出腳狠踹兒子胸口還拿牛奶灌口鼻，呂姊也出手重捶胸口，活活打死男嬰；檢方偵結，依成年人故意對兒童傷害致死、傷害罪等起訴呂姓姐妹、陳男。

檢警調查，呂女（21歲）去年12月19日至28日期間，和姊姊（26歲）一起到陳姓前男友（21歲）在桃園蘆竹住家，3人只因不滿男嬰哭鬧不休，竟然聯手拿濕紙巾塞喉嚨、沖冷水，甚至用吹風機、香菸燙傷男嬰臉頰，還捶他胸部並拉手腳甩動讓頭去撞地板，造成男嬰顱內出血，全身傷痕累累。

檢方查出，28日當天早上，呂女和姊姊再度到陳男家，呂又不滿兒子哭鬧，就出腳狠踹他胸口、拉手腳亂甩撞頭，還用牛奶灌男嬰鼻子、喉嚨，呂的姊姊也拿濕紙巾塞喉嚨、捶胸口，造成男嬰多處出血、肺炎等，下午1點多就失去呼吸心跳，陳男發現後打電話叫救護車送醫。

事件爆發後，呂女和姊姊在員警到場前，就把手機中有關虐嬰得訊息全部刪除，可見有相互掩飾狀況，當時檢方也依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌將呂女、陳男向法院聲押獲准，呂的姊姊則交保。

檢方訊時，呂女、呂姊及陳男均僅坦承部分事實，但經隔離訊問也相互指控有虐嬰行為，加上親友證述有目睹呂和姊姊攻擊男嬰，呂姊測謊時也指證陳男有虐嬰；另醫院診斷發現，男嬰除體內多器官出血、腦出血及肺炎，頭、胸也有多處舊傷。

檢方偵結，認定呂和姊姊、陳男等3人犯嫌重大，從重依成年人故意對兒童傷害致死罪嫌起訴呂女和姊姊，另依成年人故意對兒童傷害罪嫌起訴陳男。