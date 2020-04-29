改維基蔡易餘配偶男子被起訴！ 議員建議蔡要負責一輩子

民進黨立委蔡易餘去年參選立委期間，維基百科遭翁男竄改配偶欄為楊蕙如，經蔡易餘提告，嘉義地檢署昨依違反選罷法起訴翁男，蔡易餘昨表示尊重司法，今天則在臉書自嘲「雖然是沒緣的，但當時操作團體應對楊蕙如道歉」， 縣議員林緗亭則開玩笑建議「你要對她(楊蕙如)負責一輩子！」

起訴書指出，翁男明知蔡易餘是第10屆立法委員嘉縣第一選區候選人，其與「卡神」楊蕙如並非夫妻，竟意圖使蔡易餘不當選，以文字傳播不實之事犯意，在去年12月5日上午8時許，在其嘉義縣鹿草鄉下麻村住處，以電腦登入維基百科，將蔡易餘配偶欄改為「楊蕙如」，供不特定人士瀏覽，以此傳播不實，足生損害蔡易餘名譽，並影響選民對候選人政治操守及形象的判斷，進而損害選民投票行為正確性。

雖然當天9時33分，翁男已將蔡易餘頁面配偶欄楊惠如資料刪除，但配偶然遭竄改為楊惠茹的蔡易餘維基百科頁面，已遭到他人截取並廣為散布。

「女人何苦為難女人！」蔡易餘今天在臉書發文說，雖然是沒緣的，但還是忍不住要說，通常這時候，嘉義縣婦女會和當時操作的團體，不是應該對楊蕙如小姐道歉一下嗎？

嘉義縣議員林緗亭等人，則開玩笑回覆他「因為卡神才高票當選，所以你要對她負責一輩子」；「遠距離戀愛委員可以嗎，做宜蘭女婿不錯蔥吃不完」。