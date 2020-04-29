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疾管署遭駭全球2.5萬筆電郵帳密恐外洩 調查局立案偵辦
衛福部疾病管制署（CDC）傳出遭國際駭客入侵，包括世界衛生組織（WHO）、美國衛生研究院（NIH）、比爾蓋茲基金會等約2萬5千個官方電子郵件帳號及密碼全被破解，揭露在全美最大網路論壇平台4chan。調查局資安工作站已立案追查。
官方傳出資安問題，行政院資安處緊急派人清查，赫然發現台灣CDC共有69名公務員帳號及密碼也被盜，已緊急要求相關人等立即更換帳號及密碼。
據調查，部分密碼是用辦公室的分機號碼或出生年月日等幾個數字代替，且未穿插使用英文大小寫字母或定期更換密碼，導致駭客可輕易破解電子郵件。
大批CDC官員的電子郵件在此時遭駭，形同官方往來文件全都曝光，調查局資安工作站已立案追查，朝刑法妨害電腦使用等罪方向偵辦。
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