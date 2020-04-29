表姨夫婦及友人3人虐1歲半女童致死 法院判賠174萬元

台南1歲半女童去年初遭未成年母親、表姨蘇彗昀、表姨丈何耿賢及友人李嘉偉認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，直到KTV玩樂內察覺女嬰死亡，一審薛姓表姨等3人分判無期、18年徒刑，上訴二審審理中。而女童生父提出刑事附帶民事賠償，台南地院判蘇等3人應連帶賠償174萬2978元，可上訴。

蘇彗昀等3人辯稱，女童生父仍須對女童盡法定扶養義務18年並不合理。台南地院認為，依據民法規定，因受扶養權利者有「對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務」，被告既非扶養義務人，自不得代位主張，因此，被告不得主張原告仍須對女童盡法定扶養義務18年來減輕因女童死亡而需對原告應負的扶養賠償責任。

台南地院民事庭依案發時，女童生父年齡為20歲1個月，對女童扶養義務18年，以及台南市平均每人每月消費約1萬9142元等數據，換算扶養費為112萬2978元，再加上精神慰撫金100萬元，合計為212萬2978元。

而女童生父依犯罪被害人保護法向台南地方檢察署犯罪被害人補償審議委員會申請補償，核定補償38萬元，因此，扶養費及精神慰撫金212萬2978元，扣除犯罪被害人補償金38萬元，計為174萬2978元。

然而，女童表姨蘇彗昀之前從事網拍、表姨丈何耿賢則是鐵板燒師傅、友人李嘉偉則是計程車司機，經查106至107年度財產所得名下均無財產，3人均在押中。