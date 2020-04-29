騙扁少年黃琪涉假冒李嘉誠秘書詐騙口罩 共犯60萬交保

「騙扁少年」黃琪涉假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙上萬片口罩，昨天遭調查局以詐欺罪拘提到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今天清晨以有串滅證之虞向法院聲押禁見黃琪，黃琪的同夥蘇立民也列詐欺共犯，交保60萬元。

今年2月間，黃琪佯稱香港首富李嘉誠秘書，致電中衛公司表示李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，將贈予台大醫院。中衛公司出貨前向李嘉誠秘書及台大醫院查證，驚覺受騙提告。