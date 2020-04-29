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「騙扁少年」黃琪又涉詐騙萬片口罩 當庭逮捕聲押禁見

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
黃琪坐輪椅、頭蓋深色毛毯出庭。記者王聖黎／攝影
黃琪坐輪椅、頭蓋深色毛毯出庭。記者王聖黎／攝影

「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡）涉嫌假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙上萬片口罩，昨天遭調查局以詐欺罪拘提到案，黃琪今天凌晨被送往北檢複訊時，竟坐輪椅、頭蓋深色毛毯，由調查官推進地檢署，檢官漏夜偵訊後，當庭逮捕黃琪，今晨以有串滅證之虞向法院聲押禁見。

檢調除約談黃琪（27歲），昨天也同步約談他的律師郭上維、保險業務員蘇立民等人到案，訊後均請回。

黃琪2011年冒充頂新集團少東魏宏帆，申請不限金額的美國運通黑卡盜刷，也是遭檢方以有再犯及勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

檢調獲報，今年2月間，黃琪佯稱香港首富李嘉誠秘書，致電中衛公司表示李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，將贈予台大醫院。中衛公司出貨前向李嘉誠秘書及台大醫院查證，驚覺受騙提告。

另外，2018年3月間，黃琪與蘇立民合謀，向台大計算機中心申請網路電話分機，再以中年婦女聲音冒充台大醫師配偶，透過分機向台大醫院請託關說醫療事務；檢調研判，黃琪可能藉關說台大為由，向不知情民眾詐騙「紅包」。

黃琪2016年冒名向凱基銀行開期貨證券戶，賺取優惠手續費，另向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8旗艦車款，甚至冒用周姓男友名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪遭訴。

台北地院昨天上午審理時，黃琪坐輪椅由郭上維推進法院，並作無罪答辯，他在法庭還說「怪自己為了一個男人這麼傻」，沒想到上午開完庭，下午就被拘提。

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