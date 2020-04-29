假冒香港首富秘書騙口罩 「騙扁少年」黃琪坐輪椅移送

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡，27歲），又被查出涉嫌假冒香港首富李嘉誠秘書向口罩大廠中衛公司詐騙口罩，台北地檢署昨兵分14路搜索，拘提黃琪並約談蘇等相關人共10人，今凌晨黃琪被移送北檢，檢察官漏夜偵訊。

今凌晨零點許，黃琪坐輪椅、頭蓋深色毛毯，由調查官推進北檢，他的律師郭上維昨晚也以相關人身分到案接受偵訊；全案朝詐欺、偽造文書罪方向偵辦。

黃琪被控2016年間冒名向凱基銀行開期貨證券戶，以賺取優惠手續費，另向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8長達一周，再冒用周姓男友名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪。台北地院昨天上午開庭審理黃琪被控冒名借車、冒名租房子等，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴，黃琪坐輪椅、頭蓋深色毛毯由郭上維推著出庭，並作無罪答辯，「怪自己為了一個男人這麼傻」，全案下月宣判。

檢方另外獲報，今年2月間，黃琪佯稱香港首富李嘉誠秘書，致電中衛公司表示李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，將贈予台大醫院。中衛公司出貨前向李嘉誠秘書及台大醫院查證，才察覺受騙提告。

檢察官王俊棠昨指揮台北市調查處兵分14路搜索，調查官在台北地院開完庭後立刻拘提黃琪，並約談蘇男等相關人共10人到案說明。