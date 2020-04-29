假冒李嘉誠祕書 騙扁少年詐口罩被抓

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡），涉嫌佯稱自己是香港首富李嘉誠祕書，以李嘉誠想捐口罩名義，打電話向口罩大廠中衛公司詐騙口罩，台北地檢署昨天指揮調查局兵分十四路搜索，拘提黃琪並約談共犯蘇立民共十人到案，全案朝詐欺、偽造文書偵辦。

黃琪昨天上午才在法院對被控兩起詐欺案作無罪答辯，離開法院沒多久，下午又涉及詐騙口罩案被檢方拘提。

檢調獲報，今年二月間，黃琪自稱是李嘉誠祕書致電中衛公司，以李嘉誠有意捐贈口罩為由訂購成人及兒童口罩各五千片、酒精棉一百盒；中衛公司越洋向李嘉誠祕書及台大醫院查證，才知根本沒這回事。

此外，二○一八年三月，黃琪與保險業務員蘇立民合謀，涉及向台大計算機中心申請網路電話分機，再以中年婦女聲音冒充台大名醫的配偶，透過分機打電話到台大醫院請託關說醫療業務。

黃琪詐騙前科累累，二○一六年他冒名向凱基銀行開期貨證券戶，藉此賺取優惠手續費，另向太古國際汽車公司無償試駕奧迪Ａ８長達一周，甚至冒用周姓男子名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪被起訴，法院審理期間，他數度以醫院診斷證明拒絕受審。

台北地院昨天針對詐欺案開言詞辯論庭，黃琪仍作無罪答辯，他說有關開期貨證券戶、租車事件，都只是想給周更好的待遇，還說「只怪自己為了一個男人這麼傻」，現在很後悔落得如此下場，「我一輩子毀了」，全案下月宣判。