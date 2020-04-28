「騙扁少年」黃琪假冒李嘉誠秘書騙口罩 檢調拘提到案

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡，27歲），前科累累。檢調查出他涉嫌夥同保險男業務員蘇立民，向口罩大廠中衛公司詐騙口罩，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分14處，拘提黃琪並約談蘇男等相關人共10人，全案朝詐欺、偽造文書罪方向偵辦。

黃琪被控冒名借車、冒名租房子等，依詐欺、偽造文書罪起訴；台北地院今天開庭，黃琪作無罪答辯，「怪自己為了一個男人這麼傻」，全案下月宣判。

黃琪被控2016年間冒名向凱基銀行開期貨證券戶，以賺取優惠手續費，另向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8長達一周，再冒用周姓男友的名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪。

檢方又獲報，今年2月間，黃琪佯稱香港首富李嘉誠秘書，致電中衛公司表示李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒。

中衛公司出貨前向李嘉誠秘書、台大醫院查證，才察覺受騙提告。檢察官王俊棠今指揮台北市調查處兵分14處，拘提黃琪並約談蘇男等相關人共10人到案說明，預計晚間移送複訊。