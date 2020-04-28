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葡萄王家族官司 前董座被控竊乳酸菌秘方一審獲判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
葡萄王前董座曾盛陽被控竊取康貝兒乳酸菌配方，桃園地院認定非屬營業秘密，今判處曾等4人無罪，可上訴。圖／報系資料照
葡萄王前董座曾盛陽被控竊取康貝兒乳酸菌配方，桃園地院認定非屬營業秘密，今判處曾等4人無罪，可上訴。圖／報系資料照

葡萄王生技公司4年前爆出產權之爭，前董座曾盛陽被控竊取「康貝兒乳酸菌」秘方放上網路部落格，包括曾及3名現任、前員工被依營業秘密法起訴；桃園地院以相關乳酸菌成分書不具經濟性、合理保護要件，認定非營業秘密，今判處曾盛陽等4人無罪，可上訴。

檢方調查，以「康貝特」打響名號的老牌企業葡萄王，已過世的前董事長曾水照育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人。

由於曾盛陽長期派駐上海葡萄王擔任總經理，因年年虧損，曾水照將次子曾盛麟從英國召回重新整頓公司，2014年曾水照過世後，由曾盛麟接班，曾盛陽則出清葡萄王持股，與家族決裂，不久後就爆發竊取乳酸菌配方一案。

起訴指出，2016年6月6日曾盛陽指示陳姓前員工取得葡萄王乳酸菌產品技術標準書內容，陳再委由另名現職的林姓專員，下載該標準書後透過陳轉交給曾，曾並於同年11月將取得內容，透過謝女在其部落格發表益生菌相關文章，洩漏相關營業秘密。

法院認為，判斷營業秘密要件包括，「秘密性」指非一般涉及該類資訊之人所知悉者，以及「經濟性」是可用於生產、銷售或經營的有經濟價值資訊，還有所有人已採取合理的保護措施，得符合以上3項才屬於營業秘密。

法院審酌，該乳酸菌配方被洩露的內容僅部分，無法讓葡萄王損失經濟利益或消減競爭力，因此不符合經濟性，另葡萄王為經營50年大廠，其技術能力有一定水準，若主觀上有將該配方視為秘密，應不會用公司所述相對不嚴謹的管理措施，認定未盡合理保護。

法院考量，林雖有將乳酸菌成分書交給陳，曾盛陽再從陳處取得，並交給謝女PO上部落格，但該乳酸菌成分書內容並非營業秘密，不能以營業秘密法中逾越授權範圍重置及洩漏營業秘密罪相繩，判處曾等4人及生技公司無罪。

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